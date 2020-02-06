Pazaryeri'nde anaokulunda toplanan yardım malzemeleri Kars'taki 5 okula gönderildi - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anaokulu öğrencileri ve veliler tarafından yardım kampanyası kapsamında bağışlanan giyim ve kırtasiye malzemeleri, Kars'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pazaryeri Anaokulunca, Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde belirlenen 5 köy okuluna gönderilmek üzere giyim ve kırtasiye malzemesi toplandı.

Okul öğretmenlerince hazırlanan koliler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci nezaretinde Kars'a ulaştırılmak üzere kargo aracına taşındı.

Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir yardımlaşma örneği sergileyen öğretmen, öğrenci ve ailelere teşekkür etti.

Anaokulu Müdürü Fevziye Kayıhan da ilçeye yürütülen iki projeyi birleştirerek ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmak istediklerini söyledi.

Kayıhan, "İlçemizde yürütülen 'İlmek İlmek Sevgi Örüyoruz Projesi' ile hazırlanan eldiven ve diğer giyim malzemeleri de kolilere konularak hazırlandı. Bölgeye ulaştırılmak üzere kargoya teslim ettik." dedi.