Pazaryeri'nde arıcılara yüzde 50 hibe ilaç desteği - Son Dakika

Programa, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin , İl Genel Meclisi Üyesi Alaattin Emral, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Emrah Celasin, Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez ve İlçe Tarım ve Ormn Müdürü Serdar Sert katıldı.

Hastalık nedeniyle toplu arı ölümlerini azaltmak ve bal üretim oranını artırmak amacıyla ilçedeki arıcılara arı kovan sayılarına göre yüzde 50 hibeli ilaç dağıtımı yapıldı.

Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde arılarda "varroa" hastalığı ile mücadele projesi kapsamında ilaç dağıtımı ve uygulama etkinliği düzenlendi.

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