Pazaryeri'nde "Aşıklar Gecesi" etkinliği yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Aşıklar Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı, Belediyesi ve Gençlik Merkezi tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Halk Ozanları Cemal Divani ve Sıtkı Eminoğlu, Anadolu türkülerini ve atışmalarını seslendirdi.

Program sonunda Belediye Başkanı Zekiye Tekin, halk ozanlarına teşekkür ederek ilçeye ait topraktan kahve fincan seti hediye etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, halk ozanlarıyla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Etkinliğe Kaymakam Ferhat Altay, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, Gençlik Merkezi Müdürü Lütfi Akyüz, Kocaeli Darıca Erzurumlular Dernek Başkanı Muharrem Örs, Bilecik Erzurumlular Dernek Başkanı Ebu Talip Dursun, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.