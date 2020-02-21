Pazaryeri'nde başarılı sporcular ödüllendirildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan spor kurslarında ülke genelinde yapılan müsabakalarda başarı kazanan sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Salonu'ndaki törene, İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkan Vekili İsmail Turan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Neslihan Leblebicioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İslam Özkul, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Sedat Büyük, törendeki konuşmasında, sporcuların il içi ve il dışında birçok müsabakada her dalda birçok madalya kazandığını belirterek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yöneticilerine ve antrenörlere teşekkür etti.

Antrenörlere kupa ve başarı belgeleri, kick boks, dart, masa tenisi, satranç branşlarında başarılı olan sporculara ise madalya ve başarı belgeleri verildi.