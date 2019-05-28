Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde bayram hazırlıkları
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Pazaryeri'nde bayram hazırlıkları

2 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ana yolların temizliği ve mezarlık çalışmaları tamamlandı.

Pazaryeri'nde bayram hazırlıkları, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ana yolların temizliği ve mezarlık çalışmaları tamamlandı.
Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde asırlardır süren Ramazan Bayramı namazının ardından tüm halkın katıldığı toplu kabir ziyareti dolayısıyla ilçe kabristanlığında bir dizi çalışma yaptık. 55 dekar alanı bulunan kabristanlıkta yağmurların çok olmasıyla büyüyen tüm otları biçtik, ağaçları budadık ve kireçledik, giriş çıkışları düzenli hale getirdik, trotuvarları boyadık." dedi.
Tekin, yolların yıkanarak temizlenmesi çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:47 Kaynak: AA
Zekiye Tekin, Bilecik, Ramazan Bayramı, Pazaryeri, Güncel
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