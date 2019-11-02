Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Belediye Meclis toplantısı gerçekleşti
Son Dakika Yaşam Pazaryeri'nde Belediye Meclis toplantısı gerçekleşti

Pazaryeri'nde Belediye Meclis toplantısı gerçekleşti

7 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirdi.

Pazaryeri'nde Belediye Meclis toplantısı gerçekleşti, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirdi.


Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen Meclis toplantısında 2020, 2021,2022 yılı bütçeleri, Pazaryeri Belediyesi'ne ait iş yeri ve dükkanlardan alınan kira bedelleri, Su bedel fiyatları, Belediye'ye ait Kepçe ve araçların vatandaşlara kullanım bedelleri görüşüldü. Pazaryeri İlçesindeki vatandaşların içme suyu birim fiyatı 1.30 kuruştan, 1.45 kuruşa yükselirken, ticarethane su kullanım bedellerine ve Pazaryeri Belediyesi'ne ait kirada bulunan iş yerleri ve dükkanlara kira artırımı ortalama yüzde 10 olarak belirlendi.


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Kasım ayı Meclis toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Belediye encümeni arkadaşlarımız ile ilçemiz için çok güzel kararlar aldık. Aldığımız kararlar ilçemize hayırlı olsun çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
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