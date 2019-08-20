Pazaryeri'nde 'Boncuk Fasulye' üreticileri birlik kurma kararı aldı
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Boncuk Fasulye üreticileri, ürünlerine düşük fiyat verilmesi karşısında birlik kurma kararı aldılar.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:03 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
ilçesindeki Boncuk Fasulye üreticileri, ürünlerine düşük fiyat verilmesi karşısında birlik kurma kararı aldılar.
Konuyla ilgili düzenlenen toplantıya Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin
ve ilçedeki fasulye üreticileri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Başkan Tekin, "Fasulye üreticileri fiyatlardan mağdur olunca birlik oluşturmaya karar verdik. Türkiye
'nin en lezzetli yeşil fasulyesi olan tescilli Pazaryeri boncuk fasulye sezon açılışında çiftçiden kilosu 3 liraya alınan boncuk fasulyesi pazar tezgahlarında 10-12 liraya satılıyor. Çiftçimizin yanındayız. Yapacakları her oluşumda kendilerine destek olacağımızı toplantıda dile getirdik. Üreticiler, zahmetle yetiştirdikleri ürünlerinin alım ücretleri bir kişinin inisiyatifine bırakılmaması gerekirse ürünlerini toplamayarak yeni pazar arayışına gireceklerini ifade ederek bir an önce birlik kurulması yönünde topluca karar aldık. Birlik kurulması için 16 üretici gönüllü oldu ve kendi aralarında bir heyet oluşturarak çalışmalara en kısa zamanda başlaması kararlaştırıldı" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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