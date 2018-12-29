Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Cadde ve Sokaklar Kardan Temizleniyor

Pazaryeri'nde Cadde ve Sokaklar Kardan Temizleniyor

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından ilçede cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri'nde Cadde ve Sokaklar Kardan Temizleniyor, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından ilçede cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan temizlik çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Yalçın, "İlçe sebze pazarının ve giyim pazarının olduğu cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları ekiplerimiz tarafından tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız esnafımızın ve hemşehrilerimizin huzur içinde alışveriş yapmalarını saklamak. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:19 Kaynak: İHA

Muzaffer Yalçın, Bilecik, Pazaryeri, Yaşam
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