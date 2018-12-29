Pazaryeri'nde Cadde ve Sokaklar Kardan Temizleniyor
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından ilçede cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye ekipleri tarafından ilçede cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, yapılan temizlik çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Yalçın, "İlçe sebze pazarının ve giyim pazarının olduğu cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları ekiplerimiz tarafından tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız esnafımızın ve hemşehrilerimizin huzur içinde alışveriş yapmalarını saklamak. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:19 Kaynak: İHA
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