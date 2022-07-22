Pazaryeri'nde çayır tırtılı ile mücadele başladı - Son Dakika
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Pazaryeri'nde çayır tırtılı ile mücadele başladı

22.07.2022 09:49
Pazaryeri'nde çayır tırtılı ile mücadele başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ayçiçeği tarlalarında yaptıkları incelemenin ardından zararlıdan etkilenen üreticilere, İl Özel İdaresi ve Pazaryeri Belediyesince ilaç ve teknik destek sağlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, yaptığı açıklamada, bir metrekare alanda 20'ye yakın tırtıl olduğu taktirde ilaçla mücadeleye başlanması gerektiğini ifade etti.

Arıların dışarıda aktif olarak dolaştığı zamanların dışında ilaçlamanın yapılmasının önem taşıdığını kaydeden Yoldaş, "İlaçlama yaparken çevredeki arıcılara haber verilmeli. İnsan sağlığına zarar veren bu ilaçlara karşı üreticiler de önlemlerini almalı. İlaçlamayı toplu olarak yapmak gerekiyor. Bu konuda her türlü desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ise üreticilerin zararlı tespit ettikleri takdirde müdürlüğe bilgi vererek ilaçlama yapmalarını istedi.

Çayır tırtılının en çok görüldüğü Ahmetler köyünde yapılan ilaçlama çalışmasına, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile köy muhtarı Mustafa Ertekin katıldı.

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Kaynak: AA

Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde çayır tırtılı ile mücadele başladı - Son Dakika

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