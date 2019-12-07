Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı
Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Pazaryeri'nde çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Altın Kabuk-Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında çiftçilere 2 bin 800 adet chandler cinsi ceviz fidanı dağıtıldı.

Pazaryeri'nde çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Altın Kabuk-Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında çiftçilere 2 bin 800 adet chandler cinsi ceviz fidanı dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Berker Çırak'ın katılımıyla Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, fidanlar çiftçilere teslim edildi.

Burada konuşan Çırak, projenin gelecek adına önemli olduğunu belirterek, çiftçilere ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra fidanların dikim ve bakımı hakkında çiftçilere bilgi verildi.

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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