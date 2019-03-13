Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Çıkan Yangında Samanlık ve Bir Araç Kullanılmaz Hala Geldi

Pazaryeri'nde Çıkan Yangında Samanlık ve Bir Araç Kullanılmaz Hala Geldi

37 dakika önce

Bilecik'te meydana gelen yangınında samanlarla birlikte samanlık içinde bulunan bir otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Pazaryeri'nde Çıkan Yangında Samanlık ve Bir Araç Kullanılmaz Hala Geldi, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen yangınında samanlarla birlikte samanlık içinde bulunan bir otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Dereboğaz Mahallesi'nde Kenan Erdinç'e ait samanlıktan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen 110 itfaiye ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, samanlık içindeki garaj kısmında bulunan araç tutuşmaya başladı. Ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürürken, samanlık ve yanan araç kullanılmaz hala geldi.

Öte yandan ev sahibinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bilecik, Pazaryeri, 3. Sayfa
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