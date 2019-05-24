Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde çocuklar davulculuğa özenirse

Pazaryeri'nde çocuklar davulculuğa özenirse

7 saat önce

Bilecik Pazaryeri İlçesi Beşeylül İlköğretim Okulu 2-B öğrencileri, Pazaryeri sokaklarında kendi yaptıkları davulları çalıp gezerek büyük bir keyif yaşadılar.

Pazaryeri'nde çocuklar davulculuğa özenirse, System.String[]
Bilecik Pazaryeri İlçesi Beşeylül İlköğretim Okulu 2-B öğrencileri, Pazaryeri sokaklarında kendi yaptıkları davulları çalıp gezerek büyük bir keyif yaşadılar.

Pazaryeri Beşeylül İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Ezgi Fatma Kaya, sınıf öğrencilerinin istediği üzerinde derslerinde Ramazan davulu yaptılar. Minik öğrenciler kendi imkanları ile yaptıkları Ramazan davullarını Pazaryeri ilçesi sokaklarında çalarak büyük keyif aldılar. Sınıf öğretmeni Kaya "Çocukların gözlerindeki mutluluk her şeye değer. Çocuklarımızı sevindirecek etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:00 Kaynak: İHA
Bilecik, Pazaryeri, Yaşam
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