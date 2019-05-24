Pazaryeri'nde çocuklar davulculuğa özenirse
7 saat önce
Bilecik Pazaryeri İlçesi Beşeylül İlköğretim Okulu 2-B öğrencileri, Pazaryeri sokaklarında kendi yaptıkları davulları çalıp gezerek büyük bir keyif yaşadılar.
Bilecik Pazaryeri
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:00 Kaynak: İHA
İlçesi Beşeylül İlköğretim Okulu 2-B öğrencileri, Pazaryeri sokaklarında kendi yaptıkları davulları çalıp gezerek büyük bir keyif yaşadılar.
Pazaryeri Beşeylül İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Ezgi Fatma Kaya
, sınıf öğrencilerinin istediği üzerinde derslerinde Ramazan davulu yaptılar. Minik öğrenciler kendi imkanları ile yaptıkları Ramazan davullarını Pazaryeri ilçesi sokaklarında çalarak büyük keyif aldılar. Sınıf öğretmeni Kaya "Çocukların gözlerindeki mutluluk her şeye değer. Çocuklarımızı sevindirecek etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - BİLECİK
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