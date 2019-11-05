Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde çömlekçilik dersi verilmeye başlandı
Son Dakika Yaşam Pazaryeri'nde çömlekçilik dersi verilmeye başlandı

Pazaryeri'nde çömlekçilik dersi verilmeye başlandı

8 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi'ne ait olan "Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin" projesi tekrardan gündeme gelmesinin ardından ilçede 25 bayan kursiyer çömlekçilik dersi almaya başladı.

Pazaryeri'nde çömlekçilik dersi verilmeye başlandı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi'ne ait olan "Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin" projesi tekrardan gündeme gelmesinin ardından ilçede 25 bayan kursiyer çömlekçilik dersi almaya başladı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bu dönem üçüncüsü düzenlenen "Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin" projesi ilçedeki bazı erkekler tarafından kıskanılırken, Pazaryeri Belediyesinin bu örnek davranışı ilçedeki vatandaşlar tarafından, ilçe hanımlarını meslek sahibi yaptığı için takdir ile karşılanıyor. Daha önce Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Pazaryeri Kaymakamlığı Halk Eğitim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen proje iki dönemdir Pazaryeri Belediyesi ve İŞKUR İl Müdürlüğünce yürütülüyor" dedi.


Öte yandan, Pazarlı Bey Konağında açılan çömlekçilik kursuna 25 bayan kursiyer katılırken kursun 10 Mart 2020 tarihine kadar süreceği öğrenildi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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