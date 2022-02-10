Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında İlçe Devlet Hastanesi personeli tarafından etkinlik gerçekleştirildi.
Ekiplerce kahvehanelerde halkı bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıtıldı. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na ve sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından tütün ürünü kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve tütün bağımlılığıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla başlatılan "Görev Bende" gönüllülük programının tanıtımı yapıldı.
Etkinliğe, Pazaryeri İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Ozan Can, hastane personeli ve emniyet mensupları katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' etkinliği - Son Dakika