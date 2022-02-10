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Pazaryeri'nde "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" etkinliği - Son Dakika

Pazaryeri'nde "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" etkinliği

10.02.2022 16:30
Pazaryeri'nde "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" etkinliği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında İlçe Devlet Hastanesi personeli tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında İlçe Devlet Hastanesi personeli tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Ekiplerce kahvehanelerde halkı bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıtıldı. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na ve sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tütün ürünü kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve tütün bağımlılığıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla başlatılan "Görev Bende" gönüllülük programının tanıtımı yapıldı.

Etkinliğe, Pazaryeri İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Ozan Can, hastane personeli ve emniyet mensupları katıldı.

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Devlet Hastanesi, Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' etkinliği - Son Dakika


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