Pazaryeri'nde düzenlenen etkinlikte kitaplar açık arttırma ile satıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde düzenlenen etkinlikte kitaplar açık arttırma ile satıldı - Son Dakika

Pazaryeri'nde düzenlenen etkinlikte kitaplar açık arttırma ile satıldı

6 saat önce

Pazaryeri Anaokuluna hayırseverler tarafından bağışlanan kitaplar, düzenlenen mezat ile satıldı.

Pazaryeri'nde düzenlenen etkinlikte kitaplar açık arttırma ile satıldı, System.String[]

Pazaryeri Anaokuluna hayırseverler tarafından bağışlanan kitaplar, düzenlenen mezat ile satıldı.


Pazaryeri Anaokulu öğretmenleri tarafından yapılan proje kapsamında hayırseverlerin bağışladığı yaklaşık 60 kitap, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezatta açık arttırma ile satıldı.

Satışlardan elde edilen 3 bin 500 liranın anaokulundaki çeşitli etkinliklerde kullanılacağı öğrenildi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, Ana Okulu Müdürü Fevziye Kayıhan, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Pazaryeri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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