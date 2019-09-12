Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde ebabil kuşu bulundu
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Pazaryeri'nde ebabil kuşu bulundu

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çatı tamiri sırasında bulunan ebabil kuşu koruma altına alınacak.

Pazaryeri'nde ebabil kuşu bulundu, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çatı tamiri sırasında bulunan ebabil kuşu koruma altına alınacak.

Çatı arasında iki yavrusuyla ebabil kuşu bulan Fikri Kut, belediye yetkilileriyle irtibata geçti.

Kuşun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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