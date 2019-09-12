Pazaryeri'nde ebabil kuşu bulundu
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çatı tamiri sırasında bulunan ebabil kuşu koruma altına alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:00 Kaynak: AA
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çatı tamiri sırasında bulunan ebabil kuşu koruma altına alınacak.
Çatı arasında iki yavrusuyla ebabil kuşu bulan Fikri Kut, belediye yetkilileriyle irtibata geçti.
Kuşun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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