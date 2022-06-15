Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi başladı - Son Dakika
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Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi başladı

15.06.2022 15:03

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "2022 Yılı Eğitim Şenliği ve Kermesi" başladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "2022 Yılı Eğitim Şenliği ve Kermesi" başladı.

Kaymakamlık, belediye ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün birlikte düzenlediği 2 gün sürecek olan etkinlikte kermes açılışı yapıldı.

Kermeste gıda, giyim, el emeği ürünler, toprak ürünler, kitap ve kırtasiye malzemeleri gibi ürünler satışa çıkartıldı.

Okul aile birlikleri ve öğrencilerin yaptıkları satışlardan elde edilen gelirler ilçedeki tüm okulların ihtiyaçları için kullanılacak.

Kaymakam Altay, AA muhabirine, şenliği öğrencilerin hem kendilerine olan özgüvenlerini sağlamak hem de becerilerini sergilemeleri için düzenlediklerini söyledi.

Kermeste her bireyin kendi el emeği ürünlerini sattığını ifade eden Altay, "Buradan toplanan tüm gelirlerin tamamı yine okullarımız için harcanacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Tekin ise okulların hazırladıkları kermesin takdire şayan olduğunu vurgulayarak çocukların özgüven kazanmaları adına çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Açılışa, Bozüyük Kaymakam Refiki Yunus Tekçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birlikleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi başladı
Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi başladı
Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi başladı
Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi başladı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi başladı - Son Dakika

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