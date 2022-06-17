İlçedeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaptıkları gösteriler, salonu dolduranlar tarafından alkışlarla izlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi sona erdi - Son Dakika

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