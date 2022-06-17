Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi sona erdi

17.06.2022 10:28
Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi sona erdi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki gün süren "2022 Yılı Eğitim Şenliği ve Kermesi" sona erdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki gün süren "2022 Yılı Eğitim Şenliği ve Kermesi" sona erdi.

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, ilçedeki tüm okulların kültür merkezinde sergiledikleri gösterilerle tamamlandı.

İlçedeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaptıkları gösteriler, salonu dolduranlar tarafından alkışlarla izlendi.

Öğrencilerin birbirinden güzel gösterileri katılımcıların beğenisini kazandı.

Etkinliğin sonunda Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, organizasyonda emeği geçen okul müdürleri, öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Programa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Tatvan şehidinin adı kütüphaneye verildi Tatvan şehidinin adı kütüphaneye verildi Pazaryeri'nde panayır havasında eğitim şenliği Pazaryeri'nde panayır havasında eğitim şenliği
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:15 Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları yapan İsrail'den açıklama: İranlı terör hücresi yakalanana dek devam edeceğiz
10:14 Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren düşüyor! 5 gün boyunca sağanak yağıuş bekleniyor
10:12 Mustafa Sarıgül'ü sinirden çıldırtan soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz
10:11 Erdoğan'ın "Adayını açıkla" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Televizyonda karşılaşırsak açıklarım
10:09 Çiftçilerin merakla beklediği haber! 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
10:05 Yemekteyiz yarışmasında gerginlik! Zuhal Topal, bir yarışmacıyı diskalifiye etti
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
09:42 Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 10:33:43. #1.12#
SON DAKİKA: Pazaryeri'nde eğitim şenliği ve kermesi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement