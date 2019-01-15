Pazaryeri'nde Eğitime Bir Gün Ara Verildi
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Bilecik kent geneli ve ilçelerinde yoğun yağan kar yağışı sonrası Pazaryeri ilçesinde okullara bir gün tatil edildi.
Bilecik
kent geneli ve ilçelerinde yoğun yağan kar yağışı sonrası Pazaryeri
ilçesinde okullara bir gün tatil edildi.
Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezimizde ve köylerimizde 16 Ocak 2019 Çarşamba
günü (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:54 Kaynak: İHA
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