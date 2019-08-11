Pazaryeri'nde eski bayramlaşma gelenekleri sürüyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde eski bayramlaşma gelenekleri Kurban Bayramı'nda da devam etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde eski bayramlaşma gelenekleri Kurban Bayramı'nda da devam etti.



Pazaryeri Bozcaarmut köyünde sabah bayram namazı sonrası köy halkı köy mezarlığında toplu olarak dua ederek kabristanda bayramlaştı. Köy muhtarı Rıza Aydın, yapılan bu bayramlaşma geleneğinin çok eskiye dayalı olduğunu belirterek yaptığı açıklamada, "Her bayram köy halkı sabah bayram namazı sonrası ilçe kabristanlığına giderek hep birlikte dua ediyoruz. Yapılan dua sonrası kabristanlıkta bütün köyün erkekleri burada bayramlaşıyor. Bu gelenek köyümüzde yıllardır sürmektedir" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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