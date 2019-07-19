Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde eski tescilli çamaşırlık binası restore edildi
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Pazaryeri'nde eski tescilli çamaşırlık binası restore edildi

41 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan tarihi tescilli çamaşırlık binasında restorasyon çalışmaları bitmek üzere.Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tescilli tarihi çamaşırlık binasına gelerek son bulan çalışmaları yerinde inceledi.

Pazaryeri'nde eski tescilli çamaşırlık binası restore edildi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan tarihi tescilli çamaşırlık binasında restorasyon çalışmaları bitmek üzere.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tescilli tarihi çamaşırlık binasına gelerek son bulan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Tekin, tarihi tescilli çamaşırlık binasın çalışmalarının bitmek üzere olduğunu belirterek önümüzdeki birkaç gün içerisinde vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti. - BİLECİK
Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:38 Kaynak: İHA
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