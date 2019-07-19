Pazaryeri'nde eski tescilli çamaşırlık binası restore edildi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan tarihi tescilli çamaşırlık binasında restorasyon çalışmaları bitmek üzere.Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tescilli tarihi çamaşırlık binasına gelerek son bulan çalışmaları yerinde inceledi.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:38 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
ilçesinde bulunan tarihi tescilli çamaşırlık binasında restorasyon çalışmaları bitmek üzere.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin
, tescilli tarihi çamaşırlık binasına gelerek son bulan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Tekin, tarihi tescilli çamaşırlık binasın çalışmalarının bitmek üzere olduğunu belirterek önümüzdeki birkaç gün içerisinde vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti. - BİLECİK
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