Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Ev Yangını

Pazaryeri'nde Ev Yangını

39 dakika önce

Bilecik'te 2 katlı ahşap bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hala geldi.

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Bilecik'te 2 katlı ahşap bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hala geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyünde Hasan Güler'e ait 2 katlı ahşap evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda tüm evi sardı. O anda evde bulunanlar can havliyle kendileri dışarı atarken, yangına ilk olarak köylüler müdahale eti. Ardından Pazaryeri Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hala geldi.

Öte yandan yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:07 Kaynak: İHA

Hasan Güler, Pazaryeri, Bilecik, 3. Sayfa
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