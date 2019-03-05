Pazaryeri'nde Ev Yangını
39 dakika önce
Bilecik'te 2 katlı ahşap bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hala geldi.
Bilecik
'te 2 katlı ahşap bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hala geldi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri
ilçesine bağlı Dereköy
köyünde Hasan Güler
'e ait 2 katlı ahşap evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda tüm evi sardı. O anda evde bulunanlar can havliyle kendileri dışarı atarken, yangına ilk olarak köylüler müdahale eti. Ardından Pazaryeri Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hala geldi.
Öte yandan yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:07 Kaynak: İHA
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