Pazaryeri'nde ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pazaryeri'nde ev yangını - Son Dakika

Pazaryeri'nde ev yangını

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Pazaryeri'nde ev yangını, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de Nurettin Filiz'e ait 2 katlı ahşap evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pazaryeri, Bozüyük ve Bilecik'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrasında soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.


Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı ve herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonrasında evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - BİLECİK

Pazaryeri, Karaköy, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı
Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 23:25:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazaryeri'nde ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]