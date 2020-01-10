Pazaryeri'nde "Farkı, Farklı Değerlendiriyoruz" Projesi başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde 'Farkı, Farklı Değerlendiriyoruz' Projesi başlatıldı - Son Dakika

Pazaryeri'nde "Farkı, Farklı Değerlendiriyoruz" Projesi başlatıldı

6 saat önce

Pazaryeri ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin motivasyonunu arttırmak ve daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla "Farkı, Farklı Değerlendiriyoruz" projesi başlatıldı.

Pazaryeri'nde

Pazaryeri ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin motivasyonunu arttırmak ve daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla "Farkı, Farklı Değerlendiriyoruz" projesi başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile görevini başarıyla sürdüren personeller belirlenerek teşekkür belgesi verilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel ve motivasyonu arttırıcı bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Ekici, her ayın sonunda okul müdürlükleri tarafından yenilikçi proje çalışmaları yapan, gayretli ve başarılı bir şekilde görevini sürdüren, emsallerine göre fark yaratan personellerin belirleneceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu projede amacımız görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararı oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklentinin üstünde arttırılmasında ve kalitenin yükseltilmesinde katkı sağladığı tespit edilen personelin motivasyonunu arttırmasını amaçlıyoruz."

Mahmut Ekinci, Pazaryeri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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