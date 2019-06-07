Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde fırıncıların ekmeğe zammı tepkisi
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Pazaryeri'nde fırıncıların ekmeğe zammı tepkisi

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki ekmek fırınları, diğer ilçelerde ekmeğe zam yapılıp Pazaryeri ilçesinde zam yapılmamasına tepki gösterdi.

Pazaryeri'nde fırıncıların ekmeğe zammı tepkisi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki ekmek fırınları, diğer ilçelerde ekmeğe zam yapılıp Pazaryeri ilçesinde zam yapılmamasına tepki gösterdi.

Pazaryeri'nde ekmek fırını işleten Sefer Uslu, ticaret odalarına kayıtlı fırıncıların 18 Mayıs'ta zam yaptıklarını belirterek esnaf odalarına kayıtlı fırıncıların daha zam alamadıklarını söyledi. Uslu, ilçeye bağlı köylerdeki fırınlarda 250 gram ekmeği 1 buçuk liradan ilçelerdeki fırınlarda ise 200 gram ekmeği 1 liradan sattıklarını söyledi. Uslu yaptığı açıklamada, "Ticaret odalarına kayıtlı fırınların 18 Mayıs tarihinden buyana 250 gram ekmeği 1 buçuk liraya satıyor. Esnaf odalarına kayıtlı fırıncılar da 200 gram ekmeği 1 liraya satıyor. Fırıncıların ya ticaret odalarına kayıtlı olması ya da esnaf odalarına kayıtlı olması zorunlu olsun. Tarife tek bir yerden verilsin. 20 gündür ekmek fiyatlarına zam alamadığımız için ucuz satıyoruz" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:43 Kaynak: İHA
Bilecik, Pazaryeri, Yaşam
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