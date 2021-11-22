Pazaryeri'nde gaziden engellilere mavi kapak desteği - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Gençlik Merkezinde görev yapan gazi Semih Çakır, Gençlik Merkezi çalışanları, öğrenci ve vatandaşların desteği ile topladığı 250 kilogram mavi kapakla engellilere destek oldu.

Gazi Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıl önce mesai arkadaşları ile engellilere destek amacıyla kapak toplamaya başladıklarını belirtti.

Çakır, "Kapak topladığımı bilen eş, dost evlerinde iş yerlerinde kapakları biriktirerek bana getirdiler. Amacımız bu kapaklarla tekerlekli sandalye alarak engelli vatandaşlarımıza bir nebze de olsa faydalı olmak. Pazaryeri Gençlik Merkezi deposunda biriken 250 kilogram kapağı alıcıya teslim ettik. Üzerine biraz daha toplayarak ve kapakları teslim alan firmanın da destekleriyle 2 adet tekerlekli sandalye alacağız." diye konuştu.

Tekerlekli sandalyeleri Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerindeki engelliler derneğine vermeyi düşündüklerini kaydeden Çakır, "Yaptığımız bu işle hem doğamızı plastik atıklara karşı koruyoruz hem de geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine bir miktar olsa da katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.