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Pazaryeri'nde geleneksel birlik beraberlik günleri

14 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyünde geleneksel hale gelen 3. birlik beraberlik etkinliği düzenledi.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyünde geleneksel hale gelen 3. birlik beraberlik etkinliği düzenledi.

Bursa Pazaryeri Dereköy yardımlaşma ve dayanışma derneğinin düzenlediği ve bu yıl üçüncüsü yapılan 'Herşey Dereköy İçin' birlik beraberlik günleri etkinliği renkli karelere sahne oldu. Dereköy köyü Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe birçok misafir katılırken köy meydanında toplanan misafirler düzenlenen şenlikte keyifli anlar yaşadı. Gerçekleşen şenlik saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlarken, yapılan etkinliğe katkıda bulunan Dereköy sevdalısı emekli öğretmen Hüseyin Demirci, kısa bir konuşmanın ardından konuşması ile ilgili sorduğu soruyu cevaplayan Dereköy sakinlerine hediyeler verdi. Bir birinden güzel yarışmalar, çocukların dua okuması ve oyun oynanmasının ardından Dereköy köylülerinin hep birlikte çiftetelli oynaması Şenliğe başka bir hava katarken, Dereköy'lü Ayşe Çakmak'ın seslendirdiği Bilecik türküleri ile neşelendiler. Bursa Pazaryeri Dereköy yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı Serkan Kınık, yaptığı konuşmada, "Her şey Dereköy için sloganı ile düzenlediğimiz ve bu yıl üçüncüsü olan etkinliğimiz Dereköy köylülerimizin birlik beraberliğimizin simgesi olarak görüyorum. Bu gün burada gördük ki herkes Dereköyümüz için bir araya geldi ve çok güzel bir program oldu. Bizleri kırmayıp etkinliğimize gelen her misafirimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Dereköy köyünde düzenlenen 'Herşey Dereköy için' şenliğine Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ak Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan ve birçok misafir katıldı. - BİLECİK
Pazaryeri, Bilecik, Dereköy, Bursa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
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