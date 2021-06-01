Pazaryeri'nde hayat boyu öğrenme etkinliği yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından sergi açılarak, defile ve sportif gösteriler düzenlendi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda yapılan etkinlikte, giyim kursiyerlerinin hazırladığı çocuk defilesi, bağlama ve gitar dinletisi ile kick boks kursiyerlerinin gösterilerine yer verildi.

Daha sonra Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından giyim ve el işi sergisinin açılışı yapıldı.

Tekin, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "İlçemiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve değerli hocalarının 'Hayat Boyu Öğrenme' adı altında düzenledikleri etkinlik ilçemiz için gurur verici. Pandemi dolayısıyla kısıtlı bir şekilde de olsa çok güzel hazırlanmışlar. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Büyük'e, değerli hocalarına, miniklere, kick boks ekibine çok teşekkür ederim." diye konuştu.