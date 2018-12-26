Pazaryeri'nde İlk T Plaka Takıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Naci Gafur isimli vatandaşın kullandığı taksi T plaka uygulamasına geçti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Naci Gafur isimli vatandaşın kullandığı taksi T plaka uygulamasına geçti.



Konu ile ilgili açıklamada bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Allah'a çok şükür 10 yıl içinde hemşehrilerimiz karşısında kafamız öne eğilmedi. Söz verdik, sözlerimizi tuttuk. Büyük hayallerimiz gerçeğe dönüştü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından özel yeri olan taksici esnafımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerelde temsilcisi olarak T plaka uygulaması sözü vermiştik. 3 yıllık uğraşmamız sonucunda geçtiğimiz günlerde kura ile T plaka numaralarını törenle belirledik, bugün itibariyle 2019 yılına girmeden Naci Gafur ağabeyimiz kurumsal yapıya kavuşarak T plakasını taktı. Tüm taksici esnafımız da bugünlerde bu uygulamaya geçecek. Çınar İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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