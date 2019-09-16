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Pazaryeri'nde İlköğretim Haftası kutlandı

46 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Pazaryeri'nde İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.


İlk olarak Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına çelenk bırakıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, "Sevgili öğrenciler, sizler geleceğimizin aydınlık mimarlarısınız. Sizler eğitimim emel yapı taşlarısınız. Eğitim öğretim alanında yapılan her türlü fedakarlık, çaba ve yatırım sizler içindir." dedi.

Daha sonra 2018-2019 eğitim öğretim yılında başarılı okulların müdürleri ve milli eğitim çalışanlarına takdirname verildi.

Kınık Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda devam eden programda ise öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterileri yapıldı.

Programa, Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, daire ve okul müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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