Pazaryeri'nde İlköğretim Haftası kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Pazaryeri İlçe Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam etti. Ardından Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.



Program, 8'inci sınıf öğrencilerinin 1'inci sınıf öğrencilere hediye takdim etmesi, folklor ekiplerinin gösterisiyle son buldu. - BİLECİK