Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde İlköğretim Haftası kutlandı
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Pazaryeri'nde İlköğretim Haftası kutlandı

40 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Pazaryeri'nde İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.


Pazaryeri İlçe Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam etti. Ardından Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.


Program, 8'inci sınıf öğrencilerinin 1'inci sınıf öğrencilere hediye takdim etmesi, folklor ekiplerinin gösterisiyle son buldu. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:18 Kaynak: İHA
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