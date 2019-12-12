Pazaryeri'nde ipek halı dokuma kursu açıldı - Son Dakika
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Pazaryeri'nde ipek halı dokuma kursu açıldı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Ahmetler köyünde, Halk Eğitim Merkezi tarafından ipek halı dokuma kursu açıldı.

Pazaryeri'nde ipek halı dokuma kursu açıldı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Ahmetler köyünde, Halk Eğitim Merkezi tarafından ipek halı dokuma kursu açıldı.

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekici, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük, köy muhtarı Mustafa Ertekin, firma sahibi Yusuf Sönmez, usta öğretici Füsun Yaşa, köylüler ve kursiyerlerin katılımı ile kursun açılış dersi yapıldı.

Merkez Müdürü Sedat Büyük, yaptığı açıklamada, kurslarda dokunan ipek halıların ilmek ücreti karşılığında anlaşmalı firmaya teslim edileceğini söyledi.

Kadınların hem eğitim alacağını hem de ekonomik anlamda getiri sağlayacağını anlatan Büyük, "Şu an dokudukları ufak halılar piyasada 3 bin dolar gibi bir meblağa müşteri bulabiliyor. Açılan halı dokuma kursunda amacımız 15 olan kursiyer sayısının daha çok artırılarak ev ekonomilerine katkı sağlayacak duruma getirmektir." dedi.

Sedat Büyük, Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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