Pazaryeri'nde "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması"
1 saat önce
Pazaryeri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" yapıldı.
Pazaryeri Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" yapıldı.
Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda 9 okuldan finale kalan öğrencilerden, Beşeylül İlkokulundan Miray Soydan, Atatürk
Ortaokulundan Zehra Naz Onan, Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesinden Zeynep Fener kategorilerinde birinci oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu
'nun konuşmasıyla program sona erdi.
Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin 12 Mart'ta yapılacak İstiklal Marşı'nın kabulü töreninde verileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:55 Kaynak: AA
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