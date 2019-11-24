Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde kablo hırsızları şüphelileri yakalandı
Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde kablo hırsızları şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Pazaryeri'nde kablo hırsızları şüphelileri yakalandı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde direklerden kablo çalmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Pazaryeri'nde kablo hırsızları şüphelileri yakalandı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde direklerden kablo çalmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.


Jandarma ekipleri, Büyükelmalı köy yolunda telefon direklerinden 2 bin 700 metre kabloyu keserek çalmaya çalıştığı öne sürülen 5 zanlıyı gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.U, savcının talimatıyla salıverildi.

Bozüyük Adliyesine sevk edilen Ö.B. (40), M.C. (27), M.B. (19) ve K.B. (21) ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pazaryeri, Jandarma, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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