Pazaryeri'nde gençler için hazırlanan "Kahve Tadında Satırlar" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Pazaryeri Gençlik Merkezi, Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu ve Esentepe Cami Derneği'nin düzenlediği "Kahve Tadında Satırlar" projesi Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in katılımı ile tanıtıldı.

Pazaryeri Gençlik ve Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleşen tanıtımda, proje ile gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Yapılacak proje ile Pazaryeri ilçesinde gençlerin, zihinsel, bilişsel, ruhsal ve manevi yönlerden kendilerini geliştirebilmeleri, çevrelerini daha iyi tanıyabilmeleri, önemli işler başarmış ülke çapında tanınan kişilerle tanışıp onların hayat öykülerinden ilham alabilmeleri, yaşlılarla buluşma, onların hayat tecrübelerinden yararlanma, okçuluk, doğa ve çevre temizliği, köy ziyaretleri, tanınmış yazarlarla imza günleri, bağımlılık seminerleri, yurt gezileri, şiir dinletileri, kitap okuma, resim ve uzay incelemeleri gibi çalışmalar yapılacak.

Gerçekleşen tanıtım toplantısına Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir'in yanı sıra Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfi Akyüz, Proje Koordinatörü Gölpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Güneş, İl Spor Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Emine Önder, Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İslam Özkul, Esentepe Cami Derneği adına cami imamı Hüseyin Avcı katıldı. - BİLECİK