Pazaryeri'nde "Kahve Tadında Satırlar" kitap kahve projesinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Kahve Tadında Satırlar" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Esentepe Cami Derneği, Gençlik Merkezi ve Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunun iş birliğiyle başlatılan projenin açılışı, okul kütüphanesinde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile yapıldı.

Törende konuşan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü İslam Özkul, kitap ve kahve aracılığı ile ilçede düşünen, değerlendiren, uygulayan, çevresindeki bağımlılık riski taşıyan bireylere destek olarak topluma kazandıran, yaşlılara saygı ve hizmeti ilke edinen geçmişini bilip geleceğine yön veren bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Özkul, "Proje kapsamında şimdiye kadar yaşlılar evi ziyareti, doğa gezisi, uzay gözlemi, okçuluk turnuvası, drama etkinliği, doğada kitap okuma faaliyetleri düzenledik. Projemizin ana faaliyeti ise okulumuz kütüphanesinde öğrencilerimiz ile yapılacak olan kitap okuma gruplarında kitap ve kahve sohbetleri olacaktır. Bu aşamada kütüphaneye 442 kitap ve kahve makinası kazandırdık." dedi.

İstanbul ve Bursa gezileri, sabah namazı buluşmaları, köylerde yaşlı ziyaretleri, okçuluk turnuvaları, bağımlılık seminerleri, şiir dinletileri, çevre düzenlemeleri ile engellilere yardım faaliyetleri düzleneceğini aktaran Özkul, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra projeye destek verenlere plaketleri takdim edildi.

Törene, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, Esenevler Camisi Dernek Başkanı Hüseyin Avcı, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.