Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bahattin Şeker Caddesi'nde, Bozüyük istikametine giden Emin K. idaresindeki 11 DB 826 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Melih D'nin kullandığı 11 EH 127 plakalı otomobil çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Melih D'nin ağır yaralandığı kazayı, kamyonet sürücüsü Emin K. hafif sıyrıklarla atlattı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika