Pazaryeri'nde Kar Temizleme Çalışmaları Başladı
56 dakika önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi ekipleri, ilçede ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmaları başladı.
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi ekipleri, ilçede ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmaları başladı.
Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "İlçemize bereket yağıyor. Greyder, 2 adet kepçe, traktörümüz ve personellerimizle hemşehrilerimizin ulaşımda sıkıntı yaşamamanız için sabahın erken saatlerinden itibaren çalışıyoruz. Şu an itibariyle olumsuz bir durum gözükmüyor. Belediye personelime özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:35 Kaynak: İHA
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