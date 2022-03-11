Pazaryeri'nde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Pazaryeri'nde kar yağışı etkili oluyor

11.03.2022 12:43
Pazaryeri'nde kar yağışı etkili oluyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

İlçe merkezinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.

Zaman zaman etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede seyrine doyum olmayan görüntüler de ortaya çıkıyor.

Belediye ve özel idare ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ilçe genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı ifade edildi.

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Bilecik'te 18 köy yolu kardan ulaşıma kapandı Bilecik'te 18 köy yolu kardan ulaşıma kapandı Bilecik'te kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı Bilecik'te kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı

Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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