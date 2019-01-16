Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde Karla Mücadele Çalışmaları

Pazaryeri'nde Karla Mücadele Çalışmaları

47 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi ekipleri, ilçede kar yağışının başladığı saatlerden itibaren ana arter ve ara sokaklardaki çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Pazaryeri'nde Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi ekipleri, ilçede kar yağışının başladığı saatlerden itibaren ana arter ve ara sokaklardaki çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yalçın, "Karla mücadele kapsamında greyder, 2 kepçe, traktör tuzlama ekibi, kaldırım temizleme ekibi ile hemşehrilerimin ulaşımını rahatlatmak için durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Çok güzel bereket oldu. An itibariyle ilçemizin kapalı yolu yok. Aynı zamanda mücavir alan içinde hayvan bakan hemşehrilerimizin ulaşım sorunları da çözüme kavuştu. Tüm belediye personelime özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:42 Kaynak: İHA

Yaşam
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