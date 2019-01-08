Pazaryeri'nde Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.



Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın çalışmaların tüm kış boyunca devam edeceğini belirtti. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yalçın, "İlçemizde belediyemiz ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Greyder, 3 adet kepçe, 2 adet traktör ve tuzlama ekibiyle hemşirelerimize hizmet ediyoruz. Amacımız esnafımızın ve hemşirelerimizin huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak, ulaşımlarını kolaylaştırmak. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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