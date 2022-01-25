Pazaryeri'nde karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçede etkili olan kar yağışının belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tüm yolları açıldı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, konuyla ilgili yaptğı açıklamada, "Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı ilçemizde kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Öncelikle ana yollar, besihane yolları, ara sokaklarımız ve Bilecik-Pazaryeri kavşağından ilçeye kadar olan ana yolu karayollarına destek olmak için açık tutmaya çalışıyoruz. Umarım hayırlı ve bereketli bir kar yağışı olur. Ayrıca 24 saat karla mücadele görevlerini sürdüren personelimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Ana arterlerdeki kar birikintileri, iş makinaları ve kamyonlarla toplanarak ilçe dışına taşındı.