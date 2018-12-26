Pazaryeri'nde Karla Mücadele Toplantısı Yapıldı
2 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde karla mücadele kapsamında belediye personeli ile istişare toplantısı yapıldı.
Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde karla mücadele kapsamında belediye personeli ile istişare toplantısı yapıldı.
Toplantıya katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, toplantının ilçeye hayırlı olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "Karla mücadele kapsamında personelimizle istişare toplantısı yaptık. 10 yıl boyunca vefakarca hemşehrilerime hizmet eden personelime teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde büyük hizmetlere imza attık. Pazaryeri Belediyesi her zaman olduğu gibi karla mücadeleye ve diğer çalışmalara hazır" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:59 Kaynak: İHA
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