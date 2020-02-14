Pazaryeri'nde "Kendini de sevdiklerini de yakma" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde 'Kendini de sevdiklerini de yakma' etkinliği - Son Dakika

Pazaryeri'nde "Kendini de sevdiklerini de yakma" etkinliği

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Devlet Hastanesi Tütün Birimi ekipleri Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında "Kendini de sevdiklerini de yakma" sloganıyla sigaranın zararlarına dikkat çekti.

Pazaryeri'nde

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Devlet Hastanesi Tütün Birimi ekipleri Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında "Kendini de sevdiklerini de yakma" sloganıyla sigaranın zararlarına dikkat çekti.

Pazaryeri Belediyesi önüne kurulan stantta, ölçüm cihazı ile vatandaşların tütün bağımlılığını ölçen ekipler, sigaranın zararları hakkında da vatandaşlara bilgi verdi.

Bilgilendirme broşürleri dağıtan ekipleri ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ekiplere teşekkür etti.

Tekin, sağlıklı bir nesil için vatandaşların sigarayı bırakmalarını istedi.

Devlet Hastanesi, Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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