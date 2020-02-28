Pazaryeri'nde Kitap Mezatı'na büyük ilgi - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Pazaryeri Anaokulu, düzenlediği Kitap Mezatı etkinliği ile birbirinden güzel kitapları ilçede kitapseverler ile buluşturdu.



Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Dünya klasikleri eserlerini almak için ilçedeki vatandaşlar açık arttırmaya katılarak bir biri ile kıyasıya yarıştı. Kitaplardan elde edilen gelirler Pazaryeri Anaokulu'na bağışlanırken başta İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin aldıkları kitaplar ile Pazaryeri Anaokulu'na bağışta bulundu.



Düzenlenen etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri Vekili İnan Kılıçoğlu, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Okul Müdürleri, öğretmenler ve ilçe halkı katıldı. - BİLECİK