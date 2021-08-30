Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mehmet K. idaresindeki 26 SF 402 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ahmetler köyü istikametinde kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu.
Kazada, sürücünün yanında bulunan babası Adnan K. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde kontrolden çıkarak savrulan otomobildeki bir kişi yaralandı - Son Dakika