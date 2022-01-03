Üye Girişi
Pazaryeri'nde Köy İçme ve Kullanma Suları Tesisleri Toplantısı - Son Dakika

Pazaryeri'nde Köy İçme ve Kullanma Suları Tesisleri Toplantısı

03.01.2022 17:58
Pazaryeri'nde Köy İçme ve Kullanma Suları Tesisleri Toplantısı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Bozüyük Kaymakamı ve Pazaryeri Kaymakam Vekili Adem Öztürk başkanlığında Köy İçme ve Kullanma Suları Tesisleri Tarife, Bakım Onarım Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Bozüyük Kaymakamı ve Pazaryeri Kaymakam Vekili Adem Öztürk başkanlığında Köy İçme ve Kullanma Suları Tesisleri Tarife, Bakım Onarım Toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi'ndeki toplantıda, İl Özel İdaresi Jeoloji Mühendisi Metin Ceyhan ve Su Kanal İşleri Şefi Hidayet Avcı tarafından köy muhtarlarına bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, köy içme suyu depolarına sayaç takılması, bakımı onarımının muhtarlarca yapılması, içme suyu bedeli olarak ton başı 3 liradan aşağı olmaması, hane sayısına göre kişi başı tüketim 3 tonu aştığında farklı ücret alınması, kayıp ve kaçakların tespit edilmesi, kaçak kullanım veya bedel ödemeyenler için yasal yolların kullanılması ve icra yoluyla tahsil edilmesi konusunda muhtarlara yetkileri hatırlatıldı.

Ücretler ister elektrik ile isterse cazibe ile su kullanan köylerde değişmeden en az su ve atık su bedeli olarak 1 metreküpü 3 lira olarak belirlendi. Elektrik ile su kullanan köylerde ayrıca gelen elektrik faturasının abonelere ton başına pay edilerek tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

YORUMLAR
500

Halk Eğitimi Merkezi, Adem Öztürk, Bilecik, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde Köy İçme ve Kullanma Suları Tesisleri Toplantısı - Son Dakika


Afganistan'da kadınlara yönelik yeni kısıtlamalar geliyor! Afganistan'da kadınlara yönelik yeni kısıtlamalar geliyor!         
17:50
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27

Son Dakika Haberleri
17:42 Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu
17:27 Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı
17:26 Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi
17:25 Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali!
17:13 Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik mesajı
16:57 Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı
16:55 Galatasaray'ı eleyerek dikkat çekmişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı
16:50 Çin'de heyecanlandıran antik mezar keşfi!
16:50 Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı ana gündem maddesi
16:45 Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 18:05:21. #1.11#
SON DAKİKA: Pazaryeri'nde Köy İçme ve Kullanma Suları Tesisleri Toplantısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement