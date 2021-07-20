Pazaryeri'nde küçükbaş kurbanlıklar elde kaldı - Son Dakika

Pazaryeri'nde küçükbaş kurbanlıklar elde kaldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar besicilerin elinde kaldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar besicilerin elinde kaldı. Arefe gününde çiftçiler kurbanlık hayvanlarını satmak için Pazaryeri ilçesinde kurulan hayvan pazarına getirdi. Geçen yıla göre artan yem maliyetleri nedeniyle ilçede küçükbaş hayvanlar 2 bin ile 3 bin 500 lira arasında satışa çıkarken, bazı çiftçilerin küçükbaş hayvanları elde kaldı. Besiciler, bayram boyunca müşterilerini beklemeye devam edecek. - BİLECİK

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