Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde "Kültür Buluşmaları" etkinliği
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Pazaryeri'nde "Kültür Buluşmaları" etkinliği

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "10. Kültür Buluşmaları" etkinliği kapsamında şiir ve diksiyon semineri verildi.

Pazaryeri'nde
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "10. Kültür Buluşmaları" etkinliği kapsamında şiir ve diksiyon semineri verildi.
Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi salonundaki seminerde diksiyon dersini yazar Mehmet Sadık Bozkurt verdi, şair Rengin Duyar da "Sınırsız Mavi" adlı kitabından şiirler okudu.
Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkin bir şekilde iletişim kurabilmek için birçok konuda yetkin olunması gerektiğini belirterek, "Bunlardan en önemlisi de imajımızı belirleyen konuşma şeklimiz ve hitabet yeteneğimizdir. Konuşma yapınızla ilgili sesteki kusurlarınızı giderebilir, diksiyonunuzu düzeltebilir ve hitabet sanatını alışkanlık haline getirebilirsiniz." dedi.
Seminer sonunda Okul Müdürü Seyfettin Yıldız, edebiyatçılar Bozkurt ve Duyar'a plaket takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:21 Kaynak: AA
Anadolu Lisesi, Bilecik, Pazaryeri, Kültür Sanat
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