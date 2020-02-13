Pazaryeri'nde "kültür varlıkları" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde 'kültür varlıkları' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Pazaryeri'nde "kültür varlıkları" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Bilecik Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün il ve ilçelerin tarihi, kültürel geçmişini araştırıp gelecek kuşaklara aktarmak için başlatılan proje kapsamında Pazaryeri'nde toplantı düzenlendi.

Pazaryeri'nde

Bilecik Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün il ve ilçelerin tarihi, kültürel geçmişini araştırıp gelecek kuşaklara aktarmak için başlatılan proje kapsamında Pazaryeri'nde toplantı düzenlendi.

Halk Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri katılımcılara bilgi verdi.

İlin değer envanterinin ortaya çıkarılması için çalışma yapıldığı aktarılan toplantıda, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı Elif Tuzcuoğlu, şunları söyledi:

"Bulabildiğiniz her eşya, fotoğraf, görüntünün mutlaka İlçe Kaymakamlığı ile paylaşılmasını istiyoruz. Zaten ilçede kurulan komisyon tüm köylere giderek bu konuda bilgiler toplamakta. Biz bunları derleyerek gelecek kuşaklara kalması için Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerine vereceğiz. Bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz."

Ayrıca, komisyon üyelerine ve muhtarlara unutulmaya yüz tutmuş gelenek, görenek, çocuk oyunları, mani ve türküler, eskiden giyilen, kullanılan el işlemeleri, köylerin isimlerinin nereden geldiği gibi çalışmaların derleneceği bildirildi.

Toplantıya, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak ve muhtarlar katıldı.

Bilecik Valiliği, Pazaryeri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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